Después de un sondeo con los aficionados del Atlas en las inmediaciones del Estadio Jalisco, los seguidores del conjunto Rojinegro no ven con malos ojos el regreso de ‘Chicharito’ con el Guadalajara y a la Liga MX

“Está bien, aunque sea del equipo rival, brilló en Europa y se le agradece que regrese”, señaló un sector de la afición Rojinegra.

De igual manera, otros aficionados aprobaron su regreso, sin embargo, enfatizaron en que ‘CH14’ no le dará a Chivas deportivamente lo que necesita

“Siento que ya viene en la parte final de su carrera, que va a cobrar mucho billete y no le va a dar lo que la afición de las Chivas se espera. Siento que deben de regresar, pero a la edad de unos 30 años para que le regresen a su país, algo del equipo que me formó”, agregaron.

Al final, uno de los seguidores Rojinegros puntualizó que es bueno su regreso, pero no para el conjunto Rojinegro: “Hijole, yo creo que ya es un recalentado, pero creo que le puede ir muy bien, además cuánta gente no lo quiere, pero por lo pronto en el Atlas no lo queremos, así estamos bien y estamos completos”, concluyó.

Afición de Atlas triste por la negativa de Andrés Guardado a regresar al conjunto Rojinegro

Después de un sondeo con los aficionados del Atlas en las inmediaciones del Estadio Jalisco, los seguidores del conjunto Rojinegro reconocieron que se encuentran tristes por negativa de Andrés Guardado por regresar al conjunto Tapatío.

Sin embargo, los seguidores de los Zorros, le mostraron su cariño al canterano Rojinegro, luego de que esperan su regreso, ya que es muy querido por la afición.

“Si nos hubiera gustado que regrese, no se dieron las cosas, pero siempre el Jalisco será su casa y siempre lo vamos a querer”.

“Tristeza la verdad, porque lo esperábamos acá, pero pues ahora si que en León lo van a tratar bien. Ojalá regrese, es querido y que regrese, es una chulada Andrés Guardado”, señaló.

De igual manera, otro sector de aficionados no comparte su decisión, luego de que pudo vestir una vez más la casaca Rojinegra y lo hizo por continuar su carrera en Europa.

“Yo lo que creo, es que hizo bien en irse con el León, porque cuando lo quisieron acá él no se quiso venir, se respeta que haya querido alargar su carrera en España, pero yo siento que son jugador que se aprovechan la historia que tuvieron con el equipo para ya venirse muy viejos y ya no darán con el equipo”, concluyó.

