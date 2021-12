Atlas: La maldición del Tubo Gómez que ha acompañado a los Rojinegros por 70 años

Como si fuera una maldición, el Atlas ha esperado 70 años para poder levantar un título de Liga MX nuevamente, luego de que ganara su único campeonato en la temporada 1950-51 cuando el campeonato mexicano aun se definía por más puntos en el torneo.

Desde entonces, los Rojinegros han vivido más sinsabores que alegrías, siendo la Final del Verano 1999 la más cercana posibilidad de terminar con su sequía, pero el Toluca de Cardozo terminó imponiéndose en una dramática tanda de penales.

El 22 de abril de 1951, el Atlas ganaba su primer campeonato imponiéndose a las Chivas, su más acérrimo rival, combinado con el triunfo del Veracruz sobre el León, a quien ahora deberá vencer para coronarse.

En aquel Clásico Tapatío, una supuesta mano de Rafael Orozco en el área le permitió a Edwin Cubero marcar el tanto definitivo para que los Rojinegros se coronaran campeones de Liga venciendo al legendario Jaime 'Tubo' Gómez.

El guardameta del Rebaño no se quedó cayado y lanzó su coraje por la derrota maldiciendo al Atlas por los siguientes 50 años.

"Festejen que no van a volver a ser Campeones en 50 años. Es más, antes de que yo me muera no volverán a coronarse", sentenció el Tubo.

En aquel dramático encuentro, el directivo de los Zorros, Ángel Bolumar sufrió un infarto mientras presenciaba el encuentro en las gradas del estadio.

Tuvieron que pasar 49 años para que los Rojinegros volvieran a acariciar el título, mismo que perdieron ante los Diablos Rojos y con el Tubo Gómez fallecido en el 2008 tendrá una oportunidad inigualable para terminar con su sequía de 70 años.

