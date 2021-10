Atlas: Presentan la Academia Rojinegra como eje de la nueva era

La transformación se consolida en Atlas. La creación del Centro de Alto Rendimiento de los Zorros así lo marca. Con la nueva Academia Rojinegra que será edificada en la Perla Tapatía se marca una era nueva en el club tapatío.

“Hoy nosotros sólo nos enfocamos en el presente para poder vivir hacia el futuro. En nuestras manos está cambiar la estructura, establecer procesos, y la infraestructura”, explica Alejandro Irarragorri en charla con RÉCORD.

“Con más de 105 años de historia Atlas no tiene infraestructura adecuada, es más, no es dueño de sus instalaciones, es socio del Estadio Jalisco, pero no es propietario de donde entrena, y están divididas en la ciudad, eso no funciona.

“El proyecto que presentamos con un gran despacho como Sordo Madaleno, es un terreno e siete hectáreas en el municipio de Zapopan, integral de primer nivel con todas las facilidades para poder ayudar a nuestros jugadores a desarrollarse mejor”, detalla el presidente de Grupo Orlegui.

El club rojinegro agrupará al fin todas sus categorías en las nuevas instalaciones en Nextipac, Jalisco. “Se requiere un triángulo de afición entusiasta, de empresarios y a veces de la autoridad, cuando se unan pueden suceder cosas maravillosas como la que anunciaremos, que lo hemos venido trabajando desde hace dos años.

Guardado felicita al Atlas por su nueva Academia Rojinegra@record_mexico pic.twitter.com/x5vfD4rwZD — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) October 21, 2021

“Es la consolidación y plataforma real donde empezarán a venir esos éxitos que Atlas no le ha dado a su afición desde hace varios años. En este mundo es más fuerte la percepción que la realidad, y si la percepción en general es que Atlas es un equipo perdedor, cambiarlo es muy difícil… Hay que cambiarla, y además convencer de que ya no es.

“Atlas ha tenido momentos muy buenos a través de la historia, pero se cortaron por una visión del momento a corto plazo, en la últimas dos décadas… cambiaron de directiva, usaron el dinero del futuro para vivir en el presente”, reflexiona Irarragori.

