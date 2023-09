Benjamín Mora no piensa en la tabla de posiciones: "Estoy satisfecho cuando el equipo gana"

Apesar de que Atlas parece haber enderezado el camino en el torneo, todavía se sigue cuestionando la forma en la que juega el equipo de Benjamín Mora, quien se siente tranquilo con el estilo de su equipo en la cancha aunque siga sin encontrar "su propio estilo".

"Yo estoy satisfecho cuando el equipo gana, cuando los jugadores se entregan. No creo que busquemos 'A mi Atlas', no nos fijamos en la tabla de posiciones, no nos interesa, no es la realidad de lo que es el funcionamiento”, comentó el estratega rojinegro en conferencia de prensa.

El entrenador mexicano prefiere enfocarse en lo que será el duelo de esta noche que abre la Jornada 10 ante Puebla, al que considera serán un rival complicado.

"Nosotros pensamos que el partido más importante que tenemos es el partido de mañana (hoy), Puebla es un equipo que ha venido jugando bastante bien, no ha tenido los resultados que probablemente ha merecido su funcionamiento y su progreso, me parece que tienen jugadores muy interesantes y que juegan bien al futbol", finalizó Mora.

Atlas viene de un gran tiunfo frente a los Bravos de Juárez algo que sin lugar a duda tendrá motivado al equipo.

El conjunto rojinegro marcha en la quinta posición de la taba general con 15 unidades y serias posibilidades de meterse en los primeros cuatro lugares, en cambio, el conjunto poblano es el sotanero del torneo con solo cinco puntos.