Benjamín Mora tras la victoria de Atlas: 'Es el primer partido, hay que ajustar muchas cosas'

Benjamín Mora señaló que su equipo ya esperaba con ansias hacer su debut en este Clausura 2023; además, el estratega mexicano tiene claro que su equipo tendrá variación en su formación dependiendo de las características del rival que tengan enfrente.

"Contentos por los tres puntos, contentos por el triunfo, por un debut de Atlas en este torneo, el cual ya anhelábamos. Necesitábamos sentir la competición, ya estábamos un poquito con tensión de salir a la cancha y soltarnos. Es evidente que es el primer partido, hay que ajustar muchas cosas, hay que corregir muchas otras en muchos sentidos. Me parece que los muchachos salieron con determinación, con un buen orden, a trabajar el partido" comentó Mora

El director técnico de La Academia destacó que durante el primer tiempo tuvieron complicaciones, pero al final lograron resolver el encuentro: "Al principio no nos encontramos mucho con la tenencia de la pelota como teníamos pensado, se nos cerraron los espacios, nos costó encontrar los espacios de desarrollo sobre todo para nuestros interiores y después de ahí el rival hizo un buen trabajo, pero al final se fueron dando las cosas con las buenas actuaciones de los jugadores".

En esta primera victoria del torneo, el entrenador rojinegro se decantó por cuatro defensores, pero dejo claro que a lo largo de ese torneo no dudara en utilizar diferentes variantes en su formación: "Yo siempre he mencionado que la formación no la vemos como un tema determinante, nosotros a veces saldremos con 4, a veces saldremos con 3, a veces saldremos con 5.

“Hoy lo hicimos así porque el rival nos ofrecía un delantero y no teníamos la necesidad de tener tres centrales atrás y decidimos poner un jugador más adelante para poder ser más ofensivos en nuestros ataques, encontrar mejor los cajones, tener mayor posibilidad de vulnerar sus costados por las laterales y al final del día tener más gente medio campo para poder tener la pelota en nuestro poder".

