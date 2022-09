Campeones Cup 2022: Atlas perdió y New York City es campeón

El Atlas sigue tocando fondo y esta vez fue a nivel internacional, luego de caer en la Campeones Cup ante el New York City de la MLS.

El equipo de Diego Cocca ha dejado atrás su estatus de bicampeón y sufrió ante su rival de la MLS que lo borró del campo de juego con un 2-0 contundente.

La noche no podría empezar de peor manera para los rojinegros que con un error de su capitán, Camilo Vargas se vio abajo en el marcador a los tres minutos de juego.

El colombiano intentó despejar un balón aéreo en táctica fija, pero se equivocó en la salida y permitió que Callens empujara el balón sin contratiempos.

New York City dominó a placer el partido y amenazó cuanto quiso la portería atlista gracias a los innumerables errores de su rival, pero se fue al descanso con la mínima.

El Atlas y la Liga MX mantuvieron la ilusión de una remontada tras el descanso, pero los neoyorquinos se encargaron de evitarlo con el 2-0 de Maximiliano Moralez al 48.

Atlas buscó descontar el marcador con más ímpetu que futbol, siendo Julian Quiñones el hombre más peligroso del segundo tiempo, aunque muy rápido entró en desesperación por no encontrar la portería.

Los pupilos de Diego Cocca no dejaron de correr en el campo, pero el equipo perdió su identidad hace tiempo y no pudo intimidar la portería del New York City , con lo que se agotó el tiempo y cayó derrotado de manera sencilla por el cuadro de la MLS.

Después de un año de ensueño con un bicampeonato de Liga y un Campeón de Campeones, los Rojinegros del Atlas se quedarán con las manos vacías en el semestre mundialista, pues también están fuera de toda posibilidad de estar en la Fase Final del Apertura 2022.