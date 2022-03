Diego Cocca: 'Si hablamos de justicia, no entiendo por qué nos anularon el gol'

Los comandados por Diego Cocca rescataron el empate ante el Guadalajara y gracias a Julián Quiñones, quien desde que milita en la Liga MX nunca le había logrado anotar al Guadalajara. Sin embargo, el estratega rojinegro reconoció la labor de todo su equipo.

"Me quedo con la actitud del equipo que no bajó los brazos nunca y mereció por lo menos el empate... Mejorar, siempre hay que mejorar todo, la defensa, posesión y ataque. Nos debimos haber ido con 1-0 al primer tiempo que no nos marcaron", declaró el timonel de La Academia.

"Si hablamos de justicia, no entiendo por qué nos anularon el gol. Las injusticias no existen. Tuvimos aproximaciones. El primer tiempo fuimos superiores; en el segundo, por ratos. No pudimos marcar esa superioridad, así que debemos seguir trabajando", agregó.

Por otra parte, el estratega argentino habló sobre las expulsiones que sufrieron ambas escuadras en una edición más del Clásico Tapatío; Jairo Torres y Miguel Ángel Ponce fueron los expulsados minutos antes de irse al descanso.

"Jugar 10 contra 10 cambia. La táctica del primer tiempo fue tapar los circuitos. Atacamos, perdonamos. Ya con un hombre menos, los espacios cambian. El equipo siguió peleando. Los que entraron de cambio lo hicieron muy bien. Tenemos que seguir aprendiendo", indicó.

