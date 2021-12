Diego Cocca sobre el título del Atlas: 'Lo que hemos logrado va a ser eterno'

Diego Cocca habló después de haber obtenido el título de la Liga MX con el Atlas y poner fin a una sequía de 70 años sin levantar una copa.

El técnico argentino reconoció que aun no comprenden la magnitud de lo que han coseguido, pero destacó que han hecho historia con los Rojinegros.

"De a poco iremos tomando conciencia de lo que logramos en este club después de tanto años y quedar en la historia de un club es un privilegio enorme", comentó Cocca en conferencia de prensa.

¡UNA HUELLA QUE NUNCA SE OLVIDARÁ EN @AtlasFC! "Van a pasar los años y la gente seguramente me va a seguir agradeciendo, así que lo que hemos logrado va a ser eterno", Diego Coccahttps://t.co/WzlKKBmcCY pic.twitter.com/VdcvwjGFGE — MARCA Claro (@MarcaClaro) December 13, 2021

El estratega destacó estar feliz por el segundo título de Liga de la Academia y por ser un privilegiado dentro del futbol.

"Estoy convencido de que en este club me va a pasar lo mismo que me pasó en Racing, van a pasar los años y la gente que me cruce hichas de este club seguramente me van a seguir agradeciendo a mí y a los muchachos. Lo que hemos logrado va a ser eterno y eso muy poca gente tiene esa posiblidad, así que soy un agradecido", comentó.

