Estrella Récord: Camilo Vargas, primer bicampeón de esta distinción

Camilo Vargas llegó al futbol mexicano para hacer historia y su esfuerzo le es reconocido. El portero colombiano se convirtió en un bastión para el bicampeonato del Atlas y gracias a su labor bajo los tres palos fue elegido por la afición como la Estrella RÉCORD.

Las actuaciones de Vargas hicieron que supera en cantidad de votos a jugadores como André-Pierre Gignac, de Tigres, al delantero de Chivas, Alexis Vega y al mediocampista Víctor Guzmán, aunque adjudicó a todo su equipo el mérito de haber obtenido la tercera estrella para los ‘Zorros’.

"Siempre lo he dicho hay que vivir y disfrutar el momento, no lo que pasó ayer, ni lo que pasará mañana, hay que disfrutar porque así se forma la historia ir ganando partidos paso a paso, sabíamos que con el primer título conseguido podrían venirse más y hoy lo confirmamos, fue un esfuerzo importante de todo el equipo no solamente mío", declaró para RÉCORD.

Fiel a su estilo, el guardián rojinegro dejó la vanagloria a un lado y aunque se consolidó como el portero menos goleado durante la Fase Regular del Clausura 2022, mostró respeto hacia sus compañeros de posición como Óscar Ustari, Nahuel Guzmán y Guillermo Ochoa, y dejó en claro que la competencia es grupal.

"(El mejor portero) No, yo respeto a todos los porteros y colegas Óscar (Ustari), Nahuel (Guzmán), Memo (Ochoa), podría nombrártelos a todos, pero esto no es solo de una persona, es competencia de equipo y nosotros debemos de ir por todos los que se nos pongan por delante”, manifestó.

La Final ante Pachuca volvió a dejar en claro que, Camilo Vargas funciona como guardián, líder y amuleto para el Atlas. El colombiano es un arquero que hace ganar campeonatos y ya escribió su nombre con letras doradas en la historia de este club.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - ATLAS: ALDO ROCHA, PRIMER DOBLE BICAMPEÓN EN TORNEOS CORTOS