Óscar Ustari rompe el silencio sobre su doloroso adiós con Atlas: "Me abandonaron"

Óscar Ustari, actual guardameta del Inter Miami, atraviesa un momento especial en su carrera futbolística. Luego de un duro episodio con Atlas que marcó su trayectoria, el argentino ha encontrado una nueva oportunidad de brillar en la MLS, nada más y nada menos que al lado de su viejo amigo Lionel Messi.

Durante una sincera entrevista con TUDN, Ustari no dudó en expresar su dolor y frustración por la forma en que fue tratado por Atlas FC, club en el que fue capitán y pieza clave.

“Me recupero y... la primer parte sí (hubo apoyo), después ya no. Necesitaba mostrarme, seguir jugando. Me dijeron que iba a tener contrato porque era el capitán, y de un momento a otro me dijeron que no iban a contar conmigo”, confesó.