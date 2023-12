Tiemblan en Rayados, Noriega promete cambios tras caer contra San Luis

Harán un análisis profundo. El Director Deportivo de Monterrey, José Antonio Noriega, dejó claro que harán un análisis de todos los integrantes de la plantilla del equipo para que la institución vuelva a darle Las alegrías que se merece a su afición.

"Estamos apenados como institución. Vamos a hacer un análisis profundo de quienes están aptos a darle al Monterrey las alegrías que merece su afición". Estas fueron las primeras palabras del Tato Noriega después de la eliminación de los Rayados a manos del Atlético de San Luis.

"Seguramente hay mucha tristeza, mucha desilusión por parte de nuestra afición y nosotros la compartimos. Considero que regalamos 90 minutos y una institución como la nuestra no puede regalar nada nunca y mucho menos en etapas definitivas como lo es una liguilla", agregó Noriega.

El director deportivo de esta institución aprovecho para expresar su molestia con el arbitraje, pero dejó claro que ese no fue el motivo de esta eliminación: "El motivo de esta conferencia de prensa es dejar claro que estamos muy apenados y convencidos de que nos quedamos cortos, pero también me quedo un poco preocupado porque nos anulan un gol que creo nos habría hecho una diferencia importante, estoy bien claro, este no fue el motivo de la eliminación".