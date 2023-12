Lichnovsky tras eliminar a León: "Hay que respetar a los rivales, vamos paso a paso"

Para Igor Lichnovsky el Club América quiere más que llegar a la Semifinal. El chileno comentó que van paso a paso y aseguró no pensar en el próximo rival. Al ser cuestionado sobre a quién le gustaría enfrentarse.

“Vamos paso a paso, creo que hay que respetar a todos los rivales, el Club América tiene la responsabilidad muy clara, creo que lo más sensato es irnos a descansar y esperar que cada uno se haga cargo de llegar a la instancia, estamos en Semifinales y queremos más”, mencionó el defensa americanista en zona mixta.

Por otra parte, el defensa habló sobre la polémica arbitral que se suscitó en el partido ante León, ya que el rival mencionó que hubo una falta previa de Alejandro Zendejas.

“Ahora que me toca estar acá me doy cuenta de eso que tú dices, creo que ustedes son los encargados que las cosas positivas, una de ellas es me tocó ver el torneo pasado era que supuestamente los delanteros o Henry no había estado, me gustaría que ustedes hablen de lo bueno, de cómo la defensa está organizado y no hablo solo de los cuatro de atrás, sino de todo el equipo, también estamos haciendo goles, vamos a seguir, no hemos conseguido absolutamente nada, enfocarnos en las cosas buenas del futbol”, declaró.

Además, resaltó que hay buenas sensaciones luego de vencer a La Fiera en el Estadio Azteca. Argumentó que apostaron por jugar en casa para vencer al rival.

“Buenas sensaciones, esto es la Liguilla, no es nada nuevo, para ninguno de nosotros, creo que apostamos a jugar de esta manera, León era uno de los rivales más complejos que podía haber, apostamos cerrar en nuestra casa”, finalizó.

