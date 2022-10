Chivas vs Cruz Azul: Se presentó conato de bronca previo al inicio del partido

Se vivieron momentos de tensión minutos antes de que comenzara el juego entre Cruz Azul y Chivas, pues los del grupo de animación del conjunto celeste protagonizaron una pelea.

Los barristas llegaron al Estadio Azteca aproximadamente a las 20:00 horas, mostrando sus banderas y mantas, mientras hacían sonar sus bombos y platillos. Después se reunieron afuera de la tienda que está bajando la rampa del tren ligero.

De repente algunos integrantes de La Sangre Azul comenzaron a discutir e intercambiar golpes, para después corretearse en la explanada que está del lado de Tlalpan.

LAMENTABLE Aún no empieza el partido y ya hay pleito entre aficionados de Cruz Azul. @karlaramos91 EN VIVO: https://t.co/iYm6a6Gnu8 pic.twitter.com/JRb0kBnrek — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 2, 2022

Los otros aficionados se mantuvieron alejados, observando, pero listos para correr en caso de que el pleito se hiciera más grande.

Los elementos de seguridad tardaron casi 10 minutos en en llegar a poner orden, se necesitaron granaderos y policía montada.

Los barristas que no estaban participando directamente en la pelea intimidaron a quienes tenían sus celulares en la mano, para que no grabaran la riña. Afortunadamente la situación no se salió de control como en ocasiones anteriores.

Cabe señalar que en esta ocasión la porra del Rebaño Sagrado no asistió al Coloso de Santa Úrsula, recordando que algunos de sus miembros se colaron hace unos días para ver el Clásico Nacional.

Las porras de los equipos visitantes tienen prohibida la entrada, decisión que tomaron los altos mandos de la Liga MX tras la sangrienta pelea que protagonizaron hace meses los hinchas de Querétaro y Atlas en el Estadio La Corregidora.

