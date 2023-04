Pocas veces existen historias en las que un jugador y un aficionado se encuentren en las gradas alentado a su club. Así lo vivió Jerry Flores con Alexis Vega. El exjugador de Cruz Azul habló sobre su experiencia de coincidir en el estadio con el delantero rojiblanco en donde alentaban a La Máquina, antes de que el delantero comenzara su carrera futbolística.

“Me acuerdo bastante, es una anécdota que tengo con él, yo recuerdo que me habían operado de la rodilla y me tocó ir a estar con la barra del equipo, después me tocó coincidir con él en Toluca, me contó que tiene mucha familia que le va a Cruz Azul y muchas cosas más, muy personales como que yo era su ídolo”, comentó entre risas.

Alexis Vega se ha caracterizado por ser un jugador desequilibrante para su equipo, característica que le gusta mucho a Jerry, confesó que le gustaría que el delantero del Rebaño Sagrado llegara a la institución celeste.

“Me encantaría que llegara a Cruz Azul, jugué con él en Toluca, es un gran jugador, esa potencia que tiene, hoy en día lo que ha crecido me ha sorprendido, sinceramente es un jugador muy desequilibrante, hace diferencia, imagínate esa talla ponerlo en Cruz Azul sería algo padre”, señaló para RÉCORD.

No obstante, le gustaría más que llegará al futbol europeo por su calidad futbolística, y por lo que representa estar en Selección Mexicana, está seguro de que pronto podrá emigrar a las ligas mayores.

“Lo que me encantaría más es verlo en el extranjero, en Europa, tiene esa calidad para estar en el Viejo Continente y me gustaría que la anécdota siguiera creciendo y saber que estuvimos algún día apoyando a Cruz Azul desde la barra y después verlo a él en un partido de Champions sería algo impresionante”, finalizó.

