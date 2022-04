Uriel Antuna reconoció que no estaba cómodo en Chivas: 'Era necesario un cambio'

Uriel Antuna ha tenido una buena adaptación desde su llegada a Cruz Azul en donde ya ha conseguido marcar un par de goles, además de contribuir con tres asistencias, contrario a lo que vivió en Chivas en donde no logró adaptarse, por lo que reconoció que era necesario un cambio sin importar cual fuera el destino final.

“Yo también lo mucho o poco que supe (de un cambio al América) fue más por redes sociales. Al final uno está en comunicación con su equipo y la verdad es que no supe nada de eso, pero estaba tranquilo. A final de cuentas en mi cabeza llegué a pensar que ya era momento de un cambio”, comentó Antuna en entrevista para Fox Sports.

El Brujo aseguró que no logró sentirse cómodo en los aspectos deportivo y personal durante su estancia en Guadalajara, pero ahora con La Máquina buscará continuar con su buen momento para ganarse un lugar en la lista final de Tata Martino para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“¿Por qué? Porque no me sentía tan cómodo futbolísticamente, no me sentía con confianza y a final de cuentas yo siempre trabajé. Fue por bien mío y bien del club. A veces uno no encuentra el lugar, no sabes si es la ciudad, si es el equipo, si es el técnico. Es difícil comprender por qué no me sentía yo mismo. No te puedo decir algo concretamente”.

