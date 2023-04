Chivas busca mantener invicto de tres años contra Necaxa

Chivas tiene una buena racha ante Necaxa. El conjunto dirigido por el serbio Veljko Paunovic acumula más de tres años sin perder ante los Rayos, tanto en duelos oficiales como en amistosos.

La racha comenzó en el 2020, cuando el Rebaño se impuso 2-0 al equipo de Aguascalientes en un duelo de preparación. A partir de ahí, el dominio rojiblanco ha quedado de manifiesto, pues no han caído frente a los Rayos.

Siete triunfos y un empate (siendo éste el 2-2 en duelo de la Jornada 6 del Clausura 2021), es el saldo abrumador que tiene Chivas ante Necaxa, club al que enfrentará este sábado en el Estadio Akron, en partido correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2023.

En estos tres años sin perder ante los Rayos, el Guadalajara suma 17 goles anotados, a cambio de solo seis recibidos para un +11 en la diferencia de goleo.

Guadalajara llega a este partido con tres duelos de Liga MX sin conocer el triunfo (1-0 vs Puebla, 2-4 vs América y 3-3 vs Atlas), por lo que representa una buena oportunidad para reencontrarse con la victoria y mantenerse en puestos de Repechaje, a tres fechas de que culmine la fase regular.

Además, Chivas podrá contar con el mediocampista Fernando 'Nene' Beltrán, quien a pesar de que salió de cambio ante Atlas en el Clásico Tapatío, no tiene una lesión de consideración y podrá estar frente al cuadro del argentino Andrés Lillini.

