Ángel Sepúlveda sobre su paso por Chivas: 'Cumplí mi sueño, pero no fue lo que esperaba'

En su regreso a Querétaro, tras un torneo con Necaxa, Ángel Sepúlveda fue el encargado de marcar el primer tanto del torneo para los Gallos Blancos en la derrota 1-3 ante Pumas.

El delantero mexicano, que ha pasado por equipos como Morelia, Atlante, Chivas, Xolos, Rayos y Gallos, reveló que la peor etapa de su carrera la vivió con el Rebaño Sagrado.

"No quería decirlo, pero sí, no lo disfruté, no tuve los minutos necesarios. Cumplí mi sueño, pero no fue lo que esperaba", reveló el atacante en entrevista con W Deportes.

"Cuando me tocó estar en Chivas, en el vestidor había muchos egos", agregó.

Sepúlveda también habló sobre la presión que extracancha que existe en el conjunto tapatío.

"Sabemos la presión mediática que existe en Chivas, en su momento siempre quise ir al Rebaño, pero ya estando ahí no se dieron muchas cosas, hoy estoy contento en Querétaro", refirió el atacante.

