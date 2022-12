Copa por México: Chivas y Tigres se juegan el liderato del Grupo B

Guadalajara vivirá su primera visita en la Copa por México ante Tigres en un duelo donde estará en disputa el liderato del Grupo B. Para este compromiso, Veljko Paunović podrá contar con el regresó de un elemento, pero a cambio continúa con la ausencia de otros tres jugadores.

Chivas llegará al Estadio Universitario como el actual líder del Grupo B con 6 unidades después de dos jornadas. Para continuar con el objetivo de mantener el invicto en este certamen y asegurar su boleto en la final, Alan Mozo volvió a ser tomado en cuenta por Paunović, después de que no estuviera en los convocados ante Santos debido a que el cuerpo técnico decidió dosificar la carga de trabajo del lateral.

Por su parte, el primer jugador que no estará disponible para este compromiso es Carlos Cisneros, ya que no realizó el viaje y deberá de continuar con trabajo dosificado en Verde Valle. Un caso parecido es el de Alexis Vega, el cual también permanecerá en la Perla Tapatía con la intención de igualar el proceso del resto del plantel mediante reacondicionamiento físico. Finalmente, el último futbolista que no estará disponible es Ronaldo Cisneros, esto se debe a que su transfer no ha llegado procedente de la MLS.

Por lo que con todos estos movimientos, Paunović convocó a los siguientes 27 elementos: Miguel Jiménez, Raúl Rangel, Antonio Rodríguez, Antonio Briseño, Gilberto Orozco, Luis Olivas, Diego Campillo, Gilberto Sepúlveda, Hiram Mier, Jesús Sánchez, Alan Mozo, Alejandro Mayorga, Cristian Calderón, Rubén González, Sergio Flores, Eduardo Torres, Fernando Beltrán, Sebastián Pérez Bouquet, Pavel Pérez, Zahid Muñoz, Jesús Angulo, Marioni Ham, Isaac Brizuela, Santiago Ormeño, Ángel Zaldívar, Luis Puente y José González

Tigres vs Chivas Hora 21:00 pm Estadio Estadio Universitario Transmisión SKY SPORTS

