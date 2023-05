Expresidente de Tigres sobre la polémica de la Final del CL17: 'Eso ya quedó en el pasado'

La final que Tigres y Guadalajara protagonizaron en el Clausura 2017 registró una polémica jugada en la que presuntamente se tuvo que marcar penalti a favor de los regiomontanos y aunque el árbitro de ese entonces, Luis Enrique Santander, no lo hizo.

Pero esa jugada quedó en el olvido para el expresidente de la entidad felina, Alejandro Rodríguez, quien se dio por satisfecho luego de que el silbante aceptara su error y reconoció que se utilice la tecnología del VAR para revisar las jugadas con detenimiento.

“Santander lo reconoció y eso quedó en el pasado, creo que hay árbitros medianos, buenos y por qué no decirlo, algunos que todavía no dan el ancho, pero lo que siempre he creído es que hay la intención de hacer un buen arbitraje, aplicar el reglamento, aplicar las reglas y para eso están ahí, para evitar la violencia, las faltas técnicas y utilizar el VAR en una forma práctica”, indicó en entrevista para ESPN.

Precisamente sobre el uso de la video asistencia, rescató que han avanzado en su uso, pero lo más importante para él es que en esta ocasión tanto los jugadores, como los aficionados disfruten de la próxima final.

“Antes a media temporada iban a ver cinco o seis veces el VAR, ahora van dos y eso es un avance, pero la competencia en la cancha que sea una fiesta y motivo de orgullo de ambos equipos, que el árbitro cumpla con su chamba de aplicar el reglamento", dijo.

