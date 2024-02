Alexis Vega acepta ser más feliz en Toluca: "La verdad me encuentro muy bien"

Este miércoles, a días para que Toluca se enfrente a los Tigres en la jornada 10 del Clausura 2024, Alexis Vega habló sobre su nuevo equipo, sobre cómo se siente en la capital mexiquense y reveló el estado actual de su rodilla.

En entrevista con TUDN, el delantero de los Diablos Rojos de Toluca aseguró sentirse feliz por estar en el equipo que lo debutó de manera profesional en el ya lejano 2016, además de agradecer a la gente del club que lo han hecho sentir en su casa.

"La verdad que me encuentro muy bien, fueron muchísimos partidos este mes, si cansado, tenía mucho tiempo sin jugar 90 minutos, pero contento, trabajando, también muy feliz, disfrutando mucho porque la rodilla no me ha dado ningún problema", comentó Vega.

Así mismo, el atacante de la Selección Mexicana rompió el silencio sobre todas las especulaciones que se hacen acerca de su estado físico, específicamente, sobre la condición en la que se encuentra su rodilla derecha, misma que le dio problemas en su paso por El Rebaño.

"Mucha gente habla y se ponen muchas cosas sobre mi rodilla, es verdad que es una rodilla lastimada, con tres cirugías, hasta en Chivas los últimos partidos jugaba con mucho dolor, ahora con Toluca he estado muy feliz porque no me ha dado ninguna molestia.

Todos los días en el gimnasio fortalezco, ahora también tengo una sesión especial para meterle un poco más de fuerza para que no se resienta, el mantenimiento que le debo de dar, terminando los partidos y los entrenamientos sí o sí tengo que estar con hielo, tratar de cuidar lo más que se pueda para que no vuelvan esos dolorcitos que sin duda alguna son un poco molestos para poder jugar al futbol", finalizó Alexis Vega.

