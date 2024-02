Juan Escobar se confiesa tras salir de Cruz Azul: "El director deportivo tuvo la culpa"

La novela de Juan Escobar, a pesar de ya no estar en Cruz Azul, dio un nuevo giro después de que el ahora defensor de los Diablos Rojos de Toluca confesara en una entrevista cómo se dio su salida, desmintiendo los rumores que hubo alrededor de su traspaso al equipo de la capital mexiquense.

En una entrevista para ESPN, Juan Escobar aclaró que el motivo de su salida, contrario a las múltiples versiones que se dieron a conocer, no fue por un tema deportivo o de exigencias del jugador, quien asegura que él nunca condicionó su permanencia en la institución celeste por ser o no titular en el club celeste.

Además de esto, el defensor paraguayo aseguró que Martín Anselmi no tuvo nada que ver con su salida de Cruz Azul, comentando que entre el entrenador y él las cosas ya se habían aclarado y que el verdadero culpable de que él saliera de la Máquina fue Iván Alonso.

#CruzAzul #Toluca El paraguayo Juan Escobar rompió el silencio y habló con ESPN sobre su salida de La Máquina. Gran entrevista de @AdriMaldonadoL ¿Qué piensan de lo que declaró Escobar, banda Azul? pic.twitter.com/863kzqEvIB — León Lecanda (@Leonlec) February 28, 2024

"Yo creo que no fue bien hecho (su salida) cada quien tendrá sus motivos o su interés, si me tocó salir así no pasa nada, en ningún momento dije que me gustó la llegada de Anselmi, yo siempre hablé bien de él, nunca condicioné eso, el director deportivo tuvo más de culpa, ya había arreglado eso con el técnico, pero eso dio otra situación que a mí me sorprendió y por eso se dio esto de salir", comentó Escobar.

Juan Escobar llegó a Toluca luego de su paso con Cruz Azul y ha disputado seis encuentros, entre Liga MX y Concacaf Liga de Campeones, con su nuevo club.

