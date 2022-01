'Alexis Vega está en su mejor momento, es muy especial para nosotros': Marcelo Michel Leaño

Marcelo Michel Leaño destacó la capacidad de reacción que mostró Chivas luego del gol tempranero del Querétaro, pero lamentó la poca contundencia de sus delanteros, pues generaron las ocasiones suficientes como para remontar en el Estadio Akron.

"Sabíamos que el rival iba a buscar hacernos daño y después cerrarnos los espacios. El equipo superó las adversidades. Los muchachos nunca bajaron lo brazos. Tuvimos tres ocasiones muy claras de gol. Tenemos que ser mucho más contundentes, especialmente contra rivales a los que es muy difícil llegarles. Estoy seguro de que cuando los goles caigan, seguiremos sumando de a tres", mencionó.

"No hay que caer en desesperación, debemos de ser pacientes. Si circulamos la pelota, vamos a generar muchas ocasiones", agregó.

Alexis Vega se encuentra en un muy buen momento, ha marcado dos goles con Chivas en el Clausura 2022 y lo convocaron a la Selección Mexicana para las Eliminatorias de la Concacaf para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Es un jugador muy especial para nosotros tanto dentro como fuera de la cancha. Es alguien que contagia su alegría. Está en su mejor momento. Sabe que debe de pesar con goles y asistencias, pero también ha recuperado pelotas. Tiene un nivel importante", añadió.

Marcelo Michel Leaño también habló sobre la actuación de Ángel Zaldívar, quien tuvo varias oportunidades para meter el gol del triunfo.

"En tres jornadas lleva dos goles Hoy generó ocasiones, me preocuparía si no lo hiciera. No queremos individualidades. Es algo que seguramente corregirá. Hoy se tuvo confianza. Ese atrevimiento hará que logremos cosas importantes", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: LUIS ABRAM REFORZARÁ LA DEFENSA DE LA MÁQUINA