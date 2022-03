Alexis Vega sobre su futuro en Chivas: 'Estoy poniendo todo de mi parte para concretar la renovación'

Alexis Vega con el pasar de los partidos y las temporadas se ha convertido en el futbolista referente de las Chivas, sin embargo, su futuro en el conjunto rojiblanco es incierto, ya que su contrato esta próximo a finalizar.

A pesar de que el delantero continúa sin renovar con la institución, aprovechó para mandarle un mensaje de tranquilidad a la afición del Guadalajara, destacando que esta poniendo todo de su parte para llegar a un acuerdo y cerrar el arreglo lo antes posible.

"Que estén tranquilos, de mí yo creo que siempre he dado lo mejor, he portado los colores como se debe, es una institución que se lo merece. Hemos estado hablando en el tema de mi renovación, de mi parte estoy poniendo todo para que se pueda concretar, pero bueno, al final uno puede querer todo y a veces no se llega a un acuerdo. Estoy tratando de cerrarlo lo antes posible y poder darle muchas alegrías a la afición", declaró en entrevista con TV Azteca.

Alexis Vega sobre su futuro con Chivas “Estén tranquilos, de mi parte he puesto todo para que se pueda concretar” pic.twitter.com/4hzyzhA14S — VILLA VILLA (@OmarVV9) March 11, 2022

En las últimas semanas se había mencionado que Vega cumpliría con su contrato que finaliza en diciembre, y de esa manera en enero del 2023 buscaría dejar la Liga MX para emigrar al futbol europeo.

ALEXIS VEGA REAPARECERÁ CON CHIVAS EN EL CLÁSICO NACIONAL ANTE AMÉRICA

Chivas recuperará a su jugador más importante para el partido de este sábado contra América en el Estadio Akron.

Alexis Vega ya cumplió con el castigo que le puso la Comisión Disciplinaria tras haber insultado al árbitro Fernando Hernández en el juego contra Puebla.

'Gru' le reclamó fuertemente al silbante por sus polémicas decisiones y recibió dos partidos de suspensión, se perdió el empate 2-2 ante el Atlético de San Luis y el triunfo 1-0 sobre Santos Laguna.

