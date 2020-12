Amaury Vergara: 'Chivas ya cambió y vamos por más'

El 2020 arroja un saldo estadístico positivo para el Rebaño, un torneo que recuperó el rumbo con el timón de Víctor Manuel Vucetich, con mejor efectividad, de regreso en Liguilla, incluida la eliminación del gran rival en la Fiesta Grande. Lo sabe Amaury Vergara, jerarca del Rebaño.

“El balance de este torneo es positivo, te aseguro que Chivas ya cambió, está en otro momento, y vamos por más. No hay que conformarnos, nos habría encantado quedar campeones, pero hay que ser realistas y poder ver las cosas por lo que son. Con un resultado favorable y queriendo más, puedes ver con mayor objetividad qué se necesita para el próximo torneo para quedar campeones.

“En Chivas no existen los fracasos, existen los errores y falta de cumplimiento de objetivos. Ahora tenemos más hambre de éxito, veo a los jugadores con más deseos de ganar, precisamente por lo que vivimos este torneo y lo difícil que fue la Semifinal. Es una realidad, nos costó trabajo vencer al actual campeón, ¡pero tampoco nos pasó por encima! Eso habla de que hay buenos elementos, base para construir un torneo. Si trabajamos lo que falta, te aseguro que Chivas va a estar peleando el campeonato el próximo torneo”, advierte el dueño rojiblanco.

“Teníamos objetivo calificar a Liguilla, quedamos entre los ocho y además logramos el Repechaje. Ahora no es un objetivo nada más, es una obligación: Chivas no puede darse el lujo de no estar entre los ocho primeros, y ahora con este formato tenemos que quedar entre los cuatro primeros. Y plantear el campeonato de Liga, que eso nos va a llevar a otros logros como la Concacaf y el Mundial de Clubes. Hay que llevar un objetivo a la vez”, reconoce Vergara Zatarain.