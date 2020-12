Chivas: Raúl Gudiño reveló que pudo jugar en Europa antes que Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa se convirtió en el primer portero mexicano en jugar en Primera División en el futbol europeo cuando se convirtió en el portero del Ajaccio en 2011.

Sin embargo, Raúl Gudiño, portero de Chivas, aseguró que en ese tiempo tuvo la oportunidad de irse al Viejo Continente, sueño que pudo cristalizar hasta 2014 cuando fue cedido al Porto.

"Justo creo que Memo tenía poco que se había ido a Europa y fue el primer portero mexicano en irse, yo pensaba en que me había ganado, yo tenía esa ilusión, esa meta de ser el primero. A la semana, mi papá me avisó que había una propuesta de Europa por mí", aseveró Gudiño en charla con Chivas TV.

"Yo estaba en el Porto Sub 19, después empecé a jugar en el Porto B, después de siete meses hicieron válida la opción de compra y luego me convertí en el tercer portero del primer equipo", añadió.

Aunque no pudo convertirse en el primero cancerbero mexicano en Europa sí pudo convertirse en el primero en jugar Champions League, cuando llegó al Apoel Nicosia de Chipre.

"Me dijeron que iría a jugar a Chipre y yo ni sabía en dónde estaba, después lo busqué en Google y veo que está en medio de Irak, cercano a Turquía, yo pensaba en cómo me iba a ir a meter allá. Después mi papá me comentó que era un club que jugaría Champions y ahí decidí en irme. No fui el primer portero en irme a Europa, pero sí quería ser el primero en jugar Champions League", refirió Raúl Gudiño.

