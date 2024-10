Arturo Ortega tras la derrota ante Puebla: ‘No fuimos contundentes’

El director técnico de Chivas, Arturo Ortega aseguró que la falta de contundencia de su equipo fue el principal factor para que el Guadalajara no pudiera obtener los tres puntos ante Puebla, luego de que enfatizó en que no fueron pacientes, fallaron en el último pase y en la finalización.

“En el primer tiempo tuvimos profundidad, en el segundo también, yo creo que vivimos un poquito en la profundidad, tuvimos la profundidad, pero no tuvimos la certeza dentro del área, no tuvimos quizás ese pase, último pase en zona de finalización y eso nos cuesta, si no tenemos esa paciencia, no fuimos contundentes, no tuvimos la capacidad de finalizar bien la jugada”, señaló.

De igual manera, reconoció que la ausencia de Roberto Alvarado fue muy importante en el juego de esta noche, aunado a la gran cantidad de lesionados que tiene el equipo, por lo que tuvo que echar mano de elementos que no habían recibido minutos en el semestre.

“Es evidente que tenemos una gran cantidad de lesionados, y evidentemente que Roberto es una pieza fundamental en el equipo. Pero también tenemos jóvenes que de algún modo les tenemos que dar la oportunidad de jugar, como ahora le tocó a Fidel. Y son activos del club, que tenemos que meterlos alrededor y que tiene que sacar adelante del equipo”, concluyó.

