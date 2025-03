'Bofo' Bautista relata cómo rechazó a América: 'El mejor equipo de México es Chivas'

Previo al segundo de tres Clásicos Nacionales, Adolfo Bautista se llevó los reflectores luego de un video publicado por Chivas en redes sociales, mismo que sirvió para motivar a jugadores y afición en busca de sacar la victoria ante América.

MEXSPORT

'Bofo' rechazó a América

'Bofo' Bautista aseguró que cuando recibió una oferta de América, él decidió rechazarla, debido a su amor por Chivas, pues consideró que es el mejor equipo de México, por lo que no había razón para llegar a las Águilas.

"Llegó un representante y me dijo: 'hay un equipo que te quiere, es el América', comenzó Bautista. "Le digo: 'ah no, yo a ese equipo no voy, para mí el mejor equipo de México es Chivas'", relató 'Bofo' sobre su rechazo al conjunto azulcrema.

'Bofo', gran ídolo de Chivas

'Bofo' Bautista se convirtió en uno de los ídolos Rojiblancos gracias a su calidad como futbolista, pero además de ello, la actitud con la que representaba los colores de Chivas cautivó a los aficionados, quienes todavía lo valoran.

Uno de los momentos más icónicos del 'Bofo' con la camiseta de Chivas, es cuando anota en la Final de Liga MX ante Toluca en 2006, para que posteriormente el Rebaño alzara su decimoprimer título.

MEXSPORT

