José Manuel 'Chepo' de la Torre, exentrenador de Chivas, dijo en entrevista para Claro Sports que no siente que al América se le exija más que que a al Rebaño Sagrado.

“La Liguilla es diferente. Hay un torneo de clasificación y el otro a morir. Son diferentes, son intensos y cambia. Son partidos cerrados, la Liguilla tiene un sabor especial," dijo el exfutbolista.

El otrora técnico del Toluca también habló sobre Veljko Paunovic y reconoció seguir su trabajo desde la distancia.

"“No, no he tenido ningún contacto con la gente de Chivas. De hecho, los he seguido un poco ‘desde afuerita’ para observar como ha ido el equipo. Empezó de menos a más. Lo importante es que sacó resultados que reforzaron el proyecto," aseveró.

Chepo rememoró la Semifinal contra el América en el Apertura 2006, misma que dirigió desde el banquillo y en la que el Guadalajara supo sobreponerse a las Águilas.

“Recuerdo un partido muy intenso aquí en Guadalajara. El equipo se puso al frente y después nos marcan un penal muy riguroso que Oswaldo (Sánchez) ataja y el equipo se va con ventaja. Ya en la Ciudad de México el equipo supo superar todos los embates del América. No hubo tantas acciones de gol, es parte de jugar con las circunstancias para favorecer el resultado que ya traías," aseguró.

Además reconoció ver al equipo de Paunovic en buen momento, con jugadores que han sabido sobreponerse a la presión. “El jugador que llega a Primera División trae eso, sobre todo en equipos como Guadalajara, saben de la exigencia, de la presión que hay. Llegas de fuerzas básicas con esa madurez, sabes lo que vale, son jugadores que buscan posiciones en Selección Nacional. En este caso, es un equipo que está en reestructura, les ha ido bien y han demostrado que le pueden jugar a cualquiera”.

José Manuel de la Torre dio algunas claves que el jugador debe llevar en la mente en estos encuentros. “Son partidos que marcan mucho la carrera de un jugador, el jugador tiene que estar muy concentrado en lo que se ha planificado, se tiene que adaptar a lo que suceda. Se tiene que adaptar rápidamente para sacar ventaja o no verte perjudicado. Si sacas ventaja, en una serie tan corta, puede ser definitiva".

¿SE LE EXIGE MÁS AL AMÉRICA QUE A CHIVAS?

“No es que se le exija, los equipos se les exige siempre, no siempre se puede ser campeón. Las diferencia en el poderío económico es diferente. Hay que ser claro hay equipos que están para sobrevivir, hay otros que están para buscar calificar y eso ya es un logro y hay otros que la exigencia es a tope. Cuando no se llegan a tener títulos, lo pueden medir como un fracaso cuando no realmente no siempre es así. Alguno tiene que ganar, tiene que tener su rango estructurado de hasta donde tiene su alcance”.

