'Chicharito' Hernández carga contra aficionado tras polémico festejo en el Clásico Tapatío

El pasado sábado, Javier 'Chicharito' Hernández encendió a muchos aficionados del Atlas y a otros seguidores de diferentes equipos, esto tras realizar su festejo a la tribuna del Jalisco con las manos en detrás de las orejas en señal de que no los escucha.

Si bien Hernández entró de cambio y jugó un poco más de 20 minutos en el partido sin marcar gol, esto no fue impedimento para que el exdelantero del Real Madrid celebrara el triunfo del equipo de Guadalajara.

Este motivo encendió a las redes y un aficionado no dudó en escribir un comentario en la foto de Chicharito, donde aseguró que no hizo nada en el juego, dando a entender que eso no le daba derecho a festejar.

"No mames ch14 si ni hiciste nada hijo", redactó el usuario

Sin embargo, Javier se defendió y señaló que no hay necesidad de hacer algo, ya que tiene un equipazo.

"Con el equipazo que tenemos no hay necesidad. Ojalá puedas descansar", respondió el delantero del Rebaño.

