Chivas: Abuelito de 90 años verá por primera vez al Rebaño en un estadio

Omar y su primo Josué le cumplieron una promesa a su abuelo Genaro Montoya, quien, por primera vez en sus 90 años de vida, verá en vivo un partido de las Chivas, el equipo de sus amores.

Los nietos grabaron el momento en el que le entregaron a su abuelo los boletos, se emocionó mucho y eso hizo que el video se hiciera viral en las redes sociales.

El señor ya había visitado el Estadio Azteca, pero no había tenido la oportunidad de ver al Rebaño Sagrado, que para él es el mejor equipo de México por jugar con un 11 nacional.

En los tres corre sangre rojiblanca, confían en que esta noche ganará su equipo y que pronto llegará el tan ansiado decimotercer título.

"Me dio mucho gusto. No había podido por el trabajo, hago lentes graduados y ahí me entretengo. Yo siempre los he apoyado porque no tienen extranjeros. Casi no he hecho corajes (por los resultados). Mi deseo es que ganen. Ojalá y no tarden mucho en ganar otro campeonato", mencionó a RÉCORD.

"Era algo que teníamos guardado. Por fin se pudo. Ya estamos aquí. Ojalá ganen y tengan un buen cierre de torneo. Esto es lo lindo del futbol. Es una forma de devolver un poquito del cariño que nos ha dado mi abuelo", agregó uno de sus nietos.

La entidad tapatía ya busca a Genaro Montoya para que conozca a Alexis Vega y a los otros jugadores de Chivas previo al partido de la próxima jornada contra Cruz Azul.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: RECIBIÓ MENSAJE DE APOYO DE JOHN VAN'T SCHIP PREVIO AL CLÁSICO NACIONAL