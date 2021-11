Chivas: Amaury no descartó arribo de Córdova al Rebaño

Amaury Vergara no quiso emitir comentario sobre la posible llegada de Sebastián Córdova a Chivas. El presidente del Rebaño dejó en claro que está en búsqueda de personas que aporten a potenciar a la institución en todos los sentidos, aunque no le lleguen a gustar estas decisiones a los aficionados.

“El día de hoy está bellísimo, el clima está fantástico, hoy hice un par de hoyos (jugando golf) muy buenos. No, yo creo que es muy importante esperarnos a los anuncios oficiales porque es importante simplemente.

"Hasta ahorita no hemos confirmado a ningún refuerzo ni nada por el estilo. En cuanto sepamos, se los prometo que se los dejaremos saber a través de los medios de comunicación en nuestro canal oficial”, respondió el mandamás de la institución rojiblanca a TV Azteca.

Sin embargo, el vástago de Jorge Vergara dejó en claro que están realizando cambios en todos los niveles del organigrama para mejorar futbolísticamente y eso incluye la elección de incorporaciones en todas las áreas.

“Yo creo que si no haces cosas diferentes no puedes obtener resultados diferentes, entonces definitivamente habrá cambios, incluso ya estamos en proceso de ejecución de quién sí debería quedarse en Chivas, que entienda bien el peso de esta camiseta y quién podría venir de otro equipo a reforzarnos.

“Es muy importante que la afición sepa que no solo es el tema deportivo, obvio eso es lo primordial, pero también importa la persona, que esté convencido, que quiera venir a Chivas, que quiera comprometerse con el reto de venir a Chivas que es un reto muy grande, entonces es muy importante valorarlo en todos los sentidos y yo espero que las incorporaciones más que darle una alegría a la afición sea un tema beneficioso en lo deportivo y eso por ende le dé alegría a la afición”, detalló.

Para finalizar, Amaury Vergara también resaltó que hay cosas positivas en el club que servirán para seguir construyendo un mejor futuro para el club, por lo que pidió que los seguidores del Guadalajara tengan fe de que se están haciendo bien las cosas.

“La afición no está contenta definitivamente, se los he dejado saber que no nos sentimos a gusto ni estamos conformes por los resultados que les hemos dado a toda la afición que quiere a este equipo.

"Sin embargo, aprovecho para decir que hay cosas muy positivas en el club, nos hemos transformado y todo eso nos va a llevar a buen puerto. Sé que es difícil pedir confianza pero pido esa confianza, pido fe, hay buen equipo que quiere que Chivas gane y vamos a ser capaces de hacerlo”, culminó.

