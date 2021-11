Chivas: Podría enfrentarse al West Ham en partido amistoso

En el marco del Día Contra la Violencia De Genero, el embajador del Reino Unido en México, Jon Benjamin, realizó una visita al Estadio Akron en la que convivió con la dirigencia de Chivas encabezada por Amaury Vergara.

En el #DiaContralaViolenciaDeGenero nos sumamos a #HeForShe y reafirmamos nuestro compromiso para erradicar la violencia contra niñas y mujeres. Esto y más en la visita de @JonBenjamin19, embajador de @UkInMexico https://t.co/vsoE7nQYXo — CHIVAS (@Chivas) November 25, 2021

En la reunión, cuyo principal motivo era el apoyo a la campaña en contra de la discriminación y violencia contra la mujer llamada He for She, el mandamás rojiblanco habría puesto sobre la mesa la posibilidad de un nuevo partido amistoso ante un equipo ingles, siendo West Ham, exequipo de Javier 'Chicharito' Hernández, el señalado en el encuentro.

“El embajador Jon Benjamin y Amaury Vergara hablaron sobre la posibilidad de organizar un partido de exhibición entre el West Ham United y las Chivas Rayadas del Guadalajara”, se lee en un comunicado rojiblanco que explicada a detalle la visita de Benjamin a tierras tapatías.

Esta no sería la primera vez que Chivas mida fuerzas ante un equipo ingles, siendo el último partido amistoso ante el Arsenal en 2016 y la bien recordada victoria sobre el Manchester United en 2010.

