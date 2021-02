Chivas: Amaury Vergara pidió a la afición comprar playeras para poder fichar refuerzos

La pandemia ha dejado una increíble pérdida económica en el futbol mexicano al no poder abrir las puertas de los estadios.

Ante esto, Amaury Vergara, Presidente de Chivas, hizo una peculiar petición, pues solicitó a la afición que compren artículos del Rebaño para poder fichar refuerzos en el futuro.

"Si te la compras (una playera), yo consigo que te la firmen, ahorita no puedo estar regalando playeras a todos; necesito que apoyen y que compren playeras para traer refuerzos", mencionó el directivo en una actividad de preguntas y respuestas a través de su Instagram, donde un fan le preguntó si le podía regalar un jersey.

De igual forma, Vergara fue cuestionado sobre si regresaría Orbelín Pineda y Carlos Salcedo, por lo que prefirió no hablar de ellos al estar en otros clubes.

“Salcedo y Orbelín no voy a dar comentario eso, Orbelín de regreso ahorita no, está en otro equipo tenemos que concentrarnos en los que estamos, ya no hay contrataciones por ahora, ya veremos en la ventana de verano”, añadió.

