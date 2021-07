Chivas: Ángel Zaldívar asume el reto de ser el ‘nueve’ del Rebaño

Ángel Zaldívar asume el reto de ser el ‘nueve’ de Chivas. Con la inminente salida de José Juan Macías al Getafe, el ‘Chelo’ reitera su compromiso con la institución rojiblanca, además de asegurar que los demás delanteros deben asumir la responsabilidad goleadora del equipo.

“Principalmente asumo esa responsabilidad y compromiso de que no solo yo, sino los que nos quedamos de tener ese rol de poder hacer los goles en Chivas.

“Me comprometo a poder aportar lo mejor de mí, eso siempre ha sido, pero puedo decir todo, pero lo importante es demostrarlo en el campo. Tengo experiencia y la responsabilidad y compromiso lo tengo al cien por ciento con Chivas, quiero ser campeón y ese compromiso es mía y de todo el equipo”, detalló en conferencia.

El ‘Chelo’ aseguró que está tranquilo debido al trabajo que ha venido realizando tras su regreso al redil, aunque siempre está en constante autoevaluación para conocer los ámbitos en los que debe de mejorar.

“Sí estoy en constante autocrítica. Cada partido, cada torneo y es algo que es lo que me ha mantenido compitiendo, me ha mantenido en Chivas, es algo que siempre lo hago, es autocrítica y crecimiento, mejora de un jugador que debe de tener.

“He trabajado y estoy trabajando en eso, estoy tranquilo porque nadie me ha regalado nada, lo que he logrado es en base a trabajo y estar en constante crecimiento, buscando una oportunidad de ser titular y ayudar al equipo”, puntualizó.

Zaldívar está consciente de que hay cierta desconfianza de un sector de la afición con respecto a los delanteros que posee el Guadalajara; sin embargo, el canterano está convencido de que siempre habrá críticas, por lo que debe enfocarse en hacer bien su trabajo.

“Las críticas siempre van a haber, creo que no puedes hacer que la gente hable bien de ti, siempre habrá críticas, lo importante es hacer siempre tu trabajo, si con tu trabajo demuestras que lo estás haciendo bien, no va a importar lo que digan. Me enfoco en mi trabajo, en hacer bien las cosas y ya es respetable lo que diga la afición o las demás personas”, concluyó el artillero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: LISTO EL CALENDARIO DEL REBAÑO SAGRADO PARA EL APERTURA 2021