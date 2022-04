Chivas: Antonio Mohamed aseguró que está dispuesto a dirigir a los Rojiblancos

Antonio Mohamed aseguró que sí dirigiría a las Chivas, destacando que hace unos años existió un acercamiento con el club y hasta charlas con Marcelo Michel Leaño, sin embargo, no pudieron llegar a un acuerdo.

El estratega argentino fue contundente al mencionar que le llevará tiempo volver a la Liga MX, pero que cuando eso suceda, estará abierto a negociar con el conjunto Rojiblanco.

"Sí, ¿por qué no? (dirigir a Chivas). Hace como dos años empezamos unas charlas, pero después me fui a Monterrey", declaró en entrevista para Fox Sports.

Por su parte, Mohamed señaló que las pláticas en su momento con Leaño fueron informales, ya que nunca existió un ofrecimiento concreto.

Asimismo, 'El turco' habló sobre su paso por el banquillo del América, afirmando que su petición económica tras el intento de renovación fue muy elevada, situación que lo obligó a salir de Coapa.

"A mí el América no me despidió, yo terminé contrato; ellos me habían propuesto renovar en octubre y yo no tenía representante, pedí un aumento muy alto y me dijeron que iban a hablar más adelante", añadió.

