Chivas: ¿Cómo manejará Vucetich la indisciplina?

El carácter de Vucetich puede engañar a muchos: es un caballero en su trato, amable, sin embargo, hacia adentro del equipo, es un técnico firme, que hace cumplir sus decisiones y el orden. El plantel de Chivas ha estado en la mira por diversas situaciones de disciplina, incluso por temas como el sobrepeso de la Chofis López. El entrenador tamaulipeco sabe cómo actuará con el Rebaño.

“No soy de mal carácter, pero soy de toma de decisiones. En ese sentido tengo un carácter muy definido, no soy explosivo, pero estoy convencido de lo que pienso y de lo que tengo que hacer. Me interesa convencer a la gente de que trabajen buscando un bienestar común y no un bienestar individual. Mi labor como técnico es saber tomar decisiones".

“Tomaré decisiones buscando el bienestar para la institución. Tengo que estar muy firme en ese sentido, todo tiene que ser para bien. Todos necesitamos la labor de cada uno de nosotros en el terreno de juego para obtener los resultados. Cada quién tiene que aportar su capacidad y debe tener la responsabilidad de la recuperación de la pelota y del orden, todos debemos de asumir ese compromiso”, reconoce Vuce en charla con RÉCORD.

Sobre el ‘10’ rojiblanco y su forma física, el timonel conoce el camino a tomar: “En base a la comunicación y ser muy claros. Darle todo el apoyo y poner las cosas en el lugar en el que deben de estar. Decir ‘te vamos a apoyar, pero necesitamos de tu responsabilidad y participación’. Nosotros le podemos dar una guía, pero es él quien tiene que aplicar todos los temas. Si él no quiere hacerlo, se seguirá dialogando, pero su participación va a estar detenida. Traer dos kilos demás es mucho peso, es un exceso de equipaje que un jugador como profesional debe de entender y responsabilizarse”.

Un factor vital para conducirse en la nueva normalidad con Chivas es el de los positivos por Covid-19, situación a la que Vucetich sabe que debe adaptarse y tomar un nuevo rol: “Ese tema a lo mejor es más de un punto de vista de un médico, porque sabe perfectamente bien de la situación que se vive en un contagio. A lo mejor yo tengo que asumir un compromiso con el doctor para poder buscar la forma de que los jugadores respeten las reglas establecidas y se cuiden por el bien de ellos y por el de sus familiares. Se debe de tener mucho cuidado, comunicación y responsabilidad”.

