Chivas: Conejo Brizuela, cerca de renovar con el Rebaño Sagrado

La renovación de contrato de Isaac Brizuela estaría muy cerca de hacerse realidad. El futbolista comentó que ya ha hablado con la directiva de ese tema e incluso este nuevo contrato podría acercarlo a su sueño de retirarse en Chivas.

"Ya hemos hablado de ese tema (renovación, ya estamos más tranquilos en ese aspecto, creo que todo va muy bien y de mi parte estoy muy contento y muy tranquilo por la oportunidad que me dan de estar en esta institución. Esto me deja trabajar mejor, no estar preocupado en que va a pasar y creo que eso es parte fundamental de que el jugador este concentrado en el campo", mencionó Brizuela.

Uno de los sueños del 'Cone' Brizuela es finalizar su carrera vistiendo la playera rojiblanca, por lo que está renovación lo pondría un paso más cerca de esta meta. "Me deja tranquilo y si se acerca obviamente al sueño que tengo de retirarme en esta institución, esperemos que me queden muchos años más y que no sean algunos, que puede estar bien físicamente y que no haya lesiones para que pueda competir en un nivel que yo mismo sea consciente de qué el día que no pueda tenga esa valentía de decir hasta aquí llegué", confesó el 'Cone'.

El mexicano llegó al Rebaño en 2015 procedente de Toluca, desde entonces ha jugado en 265 compromisos donde ha podido aportar con 24 goles y 32 asistencias. Además de que ha ganado un título de Liga, 2 Copa MX, una Super Copa MX y un título de la Liga de Campeones de Concacaf.

