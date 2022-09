Isaac Brizuela sobre el duelo contra Cruz Azul: ‘Debemos volver a ser la mejor defensiva de la liga’

Isaac Brizuela tiene claro que tienen que regresar a sus bases de ser la mejor defensiva ante Cruz Azul, ya que este duelo será fundamental para ser locales en el repechaje y tener una prueba de lo que será la liguilla del Apertura 2022.

“Ellos vienen con la motivación de tener las victorias en estos últimos partidos, sabemos que va a ser un encuentro complicado. Es una prueba también para nosotros de cara al repechaje, debemos de tomarla con el mejor compromiso y saber que es un partido de liguilla, no debemos de tener errores y acertar en la parte defensiva pues volver para volver a ser esa mejor defensiva que lo fuimos por muchas semanas", señaló el 'Cone'.

De cara a está fase eliminatoria, Brizuela es consciente qué deben de aprovechar las oportunidades que tengan ya que el tienes que liquidar al rival: "En estos partidos no podemos tener el mínimo error, son equipos que por más que juegues mejor el partido, si tú no concretas o si te distraes un segundo, son equipos que no te perdonan, que aprovechan cualquier circunstancia, entonces es tener la mayor concentración en los 90 minutos, aprovechar las que tengas y pues saber que no vas a tener oportunidad de decir ya viene la revancha en el siguiente partido porque es liguilla y no puedes esperar tienes que liquidar".

A pesar de que no ha podido finalizar los partidos, el futbolista siente que puede aportar al equipo de otras formas: "obviamente después de tantos torneos terminando los 90 minutos lo veía como una rutina. Ahora me está tocando no completar los partidos, todos sabemos que a nadie le gusta salir, pero trato de pensar en mi compañero que va a entrar, que obviamente quiere esa oportunidad que yo tuve en los minutos que me tocó participar. Cuando me toca salir hasta me siento un técnico más porque ya no me puedo sentar en la banca, estoy siempre alentando a los compañeros tratando de ver cómo puedo ayudar estando en la parte de afuera".

Esta sensación de ser un segundo estratega en el campo, podría cumplirse en algunos años, ya que Brizuela confesó que le gustaría ser director técnico:

"Si me gustaría ser entrenador, el curso de entrenador ya lo realice cuando estuvo en Toluca hace años. Quiero seguir preparándome, estar en diplomados nuevos, conocer gente que ya estuvo en esto durante muchos años. Muchas veces quiero ser entrenador, muchas veces quiero estar de formador en fuerzas básicas, muchas de directivo, estoy en un dilema, trataré de tomar una decisión y estar en el puesto donde diga este puesto me llena y me hace feliz".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NENE BELTRÁN, TRISTE POR NO JUGAR ANTE CRUZ AZUL: 'MUY DOLIDO POR NO PODER AYUDAR A MI EQUIPO'