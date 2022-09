Nene Beltrán, triste por no jugar ante Cruz Azul: 'Muy dolido por no poder ayudar a mi equipo'

Fernando 'Nene' Beltrán, mediocampista de Chivas, habló para 'TUDN' y aseguró estar triste de no poder enfrentar a Cruz Azul en la última fecha del torneo regular, esto luego de llevarse la tarjeta roja al final del Clásico Nacional.

"Estoy muy triste, muy dolido por no poder jugar la última jornada, por no poder ayudar a mi equipo. Las sensaciones que me quedé del último partido no son las mejores, pero confío mucho en el equipo, al final es lo más importante que le vaya bien, que ganemos, que podamos recibir en casa que es lo más importante y que la afición siempre esté con nosotros.

"Eso ha sido fundamental en los Repechajes con nosotros recibir en casa y que la afición siempre está de nuestro lado, en donde sea, pero más en casa es donde se ha hecho importante eso".

El Rebaño buscará mantenerse dentro de los ocho primeros y ser anfitrión del partido de reclasificación para ir en busca del título del Apertura 2022.

"Esperemos que nos vaya muy bien, queremos cerrar el torneo de la mejor manera, más allá de eso es pelear por el campeonato que siempre hemos querido eso", sentenció.

Chivas se encuentra en el octavo lugar de la tabla general con 22 unidades.

El conjunto dirigido por Ricardo Cadena llegará este viernes a la Ciudad de México para enfrentar a La Máquina el sábado 1 de octubre en el Azteca en punto de las 21:05 horas.

