Chivas: Fernando Beltrán reveló en qué otros equipos de la Liga MX le gustaría jugar

Fernando Beltrán es uno de los mayores prospectos de Chivas, pero si en algún momento dejara al Rebaño, el 'Nene' tiene claro a que equipos le gustaría reforzar en la Liga MX.

En entrevista con TUDN, el cantero rojiblanco aseguró que si de él dependiera, iría a algún club de Monterrey, ya se Tigres o Rayados.

Además, reveló que su apodo se lo puso Edson Torres, quien juega en el Tapatío, ya que decía que Beltrán era el 'Nene consentido' de todos los entrenadores, ya que casi siempre jugaba.

Aunque esta temporada no ha sido la mejor para el mediocampista, ya que no se ha podido ganar un lugar en el once de Víctor Manuel Vucetich.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HENRY MARTÍN: EL DELANTERO HABRÍA BUSCADO ENCUBRIR A SU HERMANO ACUSADO DE VIOLACIÓN