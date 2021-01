Chivas: JJ Macías reveló que Vucetich lo ha hecho crecer como delantero

A su regreso a Chivas, José Juan Macías no ha tenido el rendimiento deseado que lo llevó a ser figura y goleador en el León. En dos torneos ha marcado 10 en 26 partidos oficiales.

Sin embargo el propio JJ reveló que gracias a los consejos de Víctor Manuel Vucetich ha sentido una mejoría en su nivel individual y lo que puede aportar al equipo en ofensiva.

"Somos afortunado de tener a Vuce, en lo personal me ha hecho crecer en mi posición porque yo tenía la tendencia a botarme demasiado cuando empezaba a jugar, a venir a recibir balones, se me dificultaba generar esa profundidad. Poco a poco he ido trabajando con él y me pone en situaciones de peligro, lo estimo mucho y me ha hecho crecer", manifestó el delantero rojiblanco en entrevista con TUDN.

"Estoy trabajando movimientos más profundos, movimientos en donde con un pase me puedan dejar frente al portero y cuando se pueda voy a tratar de venir a apoyarme para darle un respiro al equipo. Va a haber un Macías más profundo", agregó.

