Chivas: José Juan Macías reveló que estará de regreso para el inicio del Clausura 2023

José Juan Macías se perdió prácticamente todo el torneo Apertura 2022, pues a días de iniciar se lesionó del ligamento cruzado anterior. Aunque Santiago Ormeño llegó para reforzar, el Guadalajara si extrañó a ‘JJ’. Sin embargo, el jugador confesó que está cerca de volver.

“Me ha ido bastante bien, tengo 3 meses y medio fuera, un proceso donde crecí como personas, me he podido desarrollar en otras facetas, fue un mini retiro para mí, emprendiendo, preparándome en los estudios y trabajando demasiado físicamente. Estoy al 50%, me falta el otro 50%. Estaré listo en la Jornada 3 o 4 del próximo torneo”, explicó futbolista.

De momento, Macías continua con su rehabilitación, haciendo trabajo especial en Verde Valle y Chivas ya podrá contar con él para el Clausura 2023.

Por otra parte, el atacante del Guadalajara se mostró ilusionado con la llegada de Fernando Hierro como director deportivo de la institución y reveló que incluso ya intercambió palabras con él.

“Claro que sí, todo un personaje, me tocó hablar con él. Desde el primer instante buena vibra, muy claro en lo que quiere como proyecto en Chivas”

