Chivas: Josecarlos Van Rankin no entra en planes del Rebaño e iría a la MLS

El destino de Josecarlos Van Rankin está en Estados Unidos. Tras no entrar en planes con Chivas y no poder acomodarlo en el mercado nacional, la directiva rojiblanca le ha buscado acomodo en la Major League Soccer (MLS) en donde parece que continuará su carrera.

Tras concluir su préstamo con Santos y al no hacerse válida su opción de compra, el surgido de Pumas reportó con el Guadalajara, dueño de su carta, por lo que fue observado durante varios días por directiva y cuerpo técnico comandado por Víctor Manuel Vucetich.

Sin embargo, sen el Rebaño consideran que en la lateral derecha están bien cubiertos con Jesús Sánchez y José Madueña, por lo que se le buscó acomodo en algún club, por lo que al agotarse las opciones en el futbol mexicano se le trata de acomodar en la MLS.

Las conversaciones entre directivas ya tienen varios días, por lo que al ir avanzando paulatinamente la directiva rojiblanca prefirió no registrar a Van Rankin, debido a que se percibía relativamente viable su salida, no como Alexis Peña y Ronaldo Cisneros, quienes no han generado revuelo en el mercado de fichajes, por lo que ellos sí fueron inscritos con el Guadalajara, aunque siguen buscándoles acomodo.

