Fernando Beltrán sobre Chofis López: 'Debe tener más consciencia de lo que Chivas le dio'

Fernando Beltrán aseguró que no le gustaría salir de un equipo como lo hizo Eduardo López. El mediocampista de Chivas respondió a los comentarios que hizo su ex compañero y aseguró que debería reflexionar sobre el gran apoyo que recibió tanto del vestidor como de la institucuión.

"La situación que pasó él es muy complicada. A mí no me gustaría salir así de un club y más del equipo más grande de México. Lo que diga Chofis es cosa de él, porque nos está echando culpas a jugadores y a compañeros que él tuvo, que son trabajadores, que siempre lo apoyaron, que nunca lo dejaron solo y que, al final, todo lo que se le hablaba y se le decía fueron para verlo bien, para que estuviera bien”, declaró en Marca Claro.

“Yo jamás hablaría de un equipo que me dio la oportunidad y que al final me hizo cumplir mis sueños y que al final ya no estoy ahí por situaciones disciplinarias. Siempre estaría agradecido por la oportunidad que me dio; creo que Chofis debe de tener un poquito más de consciencia con todo lo que se le dio y apoyó, porque todos los técnicos que pasaron siempre le dieron una oportunidad”, agregó.

Hace unos días la Chofis declaró que hubo y hay jugadores en el Guadalajara que no cumplen con las expectativas; sin embargo, el 'Nene' respondió y consideró que las compañías del ex futbolista del Rebaño le han perjudicado la carrera al oriundo de Torreón.

“A Chofis lo que le hizo daño, lo que más daño le hace es la gente que lo rodea y que, al final demostró, pero pudo ser un mejor futbolista en Chivas si hubiera creído y hubiera trabajado para él. Si hubiera confiado en el talento que tenía, porque creo que ningún futbolista de Chivas teníamos las cualidades que él tiene, ni creo que en el futbol mexicano haya un futbolista mexicano con esas cualidades, con esa técnica que tenía”, explicó.