Chofis López: 'En un par de días se viene lo bueno'

Eduardo López está próximo a llegar a la MLS. El mediocampista que aún le pertenece a las Chivas admitió que hay una posibilidad de que arribe a la liga de Estados Unidos para continuar con su carrera futbolística.

“Tengo dos o tres meses entrenando sin equipo. Te enfadas, pero lo importante es que por ahí (MLS) hay algo. Eso me motiva mucho. En un par de días van a ver lo bueno que se va a venir”, declaró la 'Chofis' a W Radio.

Es cierto que el zurdo despertó el interés de varios equipos de la Liga MX después de que se anunció que estaba en calidad de transferible; sin embargo, el alto salario que percibía en el Guadalajara truncó las negociaciones en el mercado nacional por lo que se buscaron opciones fuera de la frontera.

En Estados Unidos atrajo la atención de algunos clubes, en donde el más interesado sería el San José Earthquakes, conjunto dirigido por Matías Almeyda, equipo que podría incorporar al mexicano en los próximos días.

'Chofis' reconoció que el 'Pelado' se puso en contacto con él cuando se enteró que quedó fuera del Guadalajara, aunque aseguró que posteriormente dará detalles de lo que sucedió y causó su salida del conjunto tapatío junto a otros elementos.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CHIVAS: ¿CUÁNTO DEJÓ IR EL REBAÑO POR RECHAZAR A SANTIAGO ORMEÑO?

"Me habló Almeyda y me regañó primero. Le dije cómo pasó todo y ya después se darán detalles de todo lo que pasó. Pero con Matías he hablado muy seguido, me mensajeo con él y es como un amigo para mí", puntualizó.

Con respecto al término de su estadía en Chivas, López arremetió contra algunos compañeros y ex compañeros en el Rebaño, ya que considera que muchos no han rendido o brindado actuaciones como él, que consiguió múltiples campeonatos, goles y asistencias.

"Si quedé a deber, hay que ver a jugadores que han pasado, y que siguen. Más allá de eso he hecho más que varios jugadores que han estado y que están en Chivas y de eso no se habla. Tengo campeonatos, goles, asistencias", concluyó.