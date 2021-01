Chivas: Santiago Ormeño estuvo cerca de jugar en el Rebaño, que prefirió a Oribe Peralta

Chivas pudo tener a Santiago Ormeño y le cerró la puerta. El actual goleador del Puebla realizó unas pruebas en el Guadalajara durante la gestión de Tomás Boy; sin embargo, con la llegada de Oribe Peralta el 'Jefe' le dio las gracias.

Durante la pretemporada del Apertura 2019, el delantero de 26 años estuvo a prueba junto a Ulises Dávila para buscar un lugar en el Rebaño; sin embargo, después de unas semanas el cuerpo técnico decidió prescindir de ambos.

"Yo llegué a una clase de prueba. Hice la pretemporada, creo que Tomás Boy me tenía en cuenta, en los partidos de pretemporada me llegó a meter de arranque, me sentía tomado en cuenta.

"De repente un día habló conmigo, me dijo que veía difícil que me pudiera quedar. No pudieron acomodar a otro delantero que estaba en ese momento, que iba a llegar Oribe Peralta y que no me iba a poder quedar. Agarré mis cosas y me fui a mi casa", recordó Ormeño en TUDN.

El ahora delantero de La Franja fue titular en los compromisos contra Pioneros de Cancún y Leones Negros, quedando fuera del plantel con el que Boy encaró el Apertura 2019, en donde la baraja de delanteros rojiblancos consistía en Alan Pulido, Alexis Vega, César Huerta, José 'Tepa' González y Oribe Peralta.

Ormeño probó fortuna en el Real Garcilaso de la liga peruana, volviendo a la Liga MX con el Puebla para el Clausura 2020. Un semestre después, para el Apertura 2020 se convirtió en el hombre gol del conjunto de la Angelópolis contribuyendo con seis anotaciones.

Para que la cuña apriete, el delantero mexico-peruano le ha marcado en dos ocasiones a las Chivas, ya que fue el autor del gol del triunfo con el que La Franja derrotó al Guadalajara a domicilio en el Guard1anes 2020. Mientras que el fin de semana anterior vacunó nuevamente a los tapatíos en el empate a un gol.

Comparativa del rendimiento de Oribe y Ormeño desde que Peralta llegó a Chivas:

JUGADOR JJ JT MIN GOLES MIN P/GOL

*Santiago Ormeño 17 13 1096 7 156.57

Oribe Peralta 26 11 990 1 990

*Un torneo menos

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: AMAURY VERGARA ANUNCIÓ QUE TENDRÁ SU PROPIO PODCAST