Chivas: Pocho Guzmán habló sobre el doping que evitó que llegara en 2020

Víctor Guzmán, nuevo jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, habló sobre la penosa situación que vivió en 2020 con un doping positivo que evitó que fichara con el Rebaño Sagrado.

Un examen de orina realizado en 2019 y revelado días antes de que iniciara el Clausura 2020 provocó que el Pocho se quedará sin jugar en Chivas y en la Liga MX, mientras se aclaraba su situación.

En entrevista con TUDN, Guzmán explicó cómo vivió ese trago amargo en su carrera y en su vida personal. "Duré como tres días sin querer comer ni salir, pero dije que no he dañado a nadie, no maté, no soy una persona que le haga mal a alguien o se lo desea, lo que pasó fue una circunstancia de la vida que tanto me puede pasar por el descuido de las 24 horas, no éramos lo profesional, en cualquier fiesta que vayas te puede pasar, como a miles de personas y ni cuenta se dieron".

Incluso, aseguró que algo que le pude doler más fue que familiares le dieron la espalda tras haberse dado a conocer la situación del doping positivo.

"Me destrozó ver también a mis hermanos, familia, preguntándose por qué pasan estas cosas, hemos sido una familia muy unida y muy fuerte, después de eso se nos empezó a iluminar el camino, estamos contentos porque se podrá escuchar mal, a todos nos hace falta esa apretada para que realmente veas quién está contigo, quién incluso de tu familia te da la espalda, por eso somos la persona que somos el día de hoy", comentó el futbolista del Rebaño Sagrado.

Ahora, llega al seno de las Chivas Rayadas para el Clausura 2023 con el objetivo de ser uno de los referentes de la institución rojiblanca, así como lo fue con los Tuzos del Pachuca.

