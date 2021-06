Chivas: Pollo Briseño no ve las ausencias por el Tri como un pretexto para el Rebaño

Chivas no tiene excusas, debe tener un buen torneo desde el arranque. El defensa del Rebaño, Antonio Briseño, dejó en claro que debido a la importancia del conjunto rojiblanco tienen prohibido buscar pretextos, por lo que deberán tener un buen comienzo de semestre pese a la ausencia de varios elementos por llamados a Selecciones Nacionales.

“Vamos a pensar positivo, somos Chivas y tenemos la máxima exigencia. Debemos cumplir con las expectativas y no hay pretextos. Creo que vamos a conseguir los resultados positivos, para que cuando lleguen los seleccionados el profe tenga un problema para elegir a quién poner.

“Vamos a demostrarlo en la pretemporada, paso a paso, acoplándonos un poco más en que habrá diferentes jugadores. Hoy se vio que estamos ganando esas repeticiones de jugadas, esa sincronía en movimientos y en los partidos se irá viendo. Es Chivas y no puede pasar, no podemos poner el pretexto de que no estaban todos”, detalló en rueda de prensa.

Un factor que el ‘Pollo’ considera que beneficiará al equipo será la continuidad del proyecto de Víctor Manuel Vucetich, ya que no deberán adoptar un nuevo sistema de juego, además de que ahora tienen más tiempo para preparar el arranque del Apertura 2021.

“Fue la decisión más acertada. Se necesita un proceso, un tiempo para que el equipo vaya tomando forma. Va a ser la primera pretemporada larga para trabajar. La continuidad siempre va a beneficiar, porque ya conoces el sistema, lo que te pide. Vamos logrando estos ajustes que dejamos de hacer el torneo pasado. Creo que fue la mejor decisión”, concluyó Briseño.

