Pollo Briseño tras discusión con Villalpando en serie: 'No le puedes caer bien a todos'

Antonio Briseño no cambiará su esencia. Tras darse a conocer una discusión que sostuvo el ‘Pollo’ con Dieter Villalpando, el central del Rebaño está convencido de que son situaciones que suceden en todo equipo de futbol, además de que sirve para el crecimiento del equipo.

“Lo que salió en la serie, se metieron al vestidor, son cosas que pasan regularmente en un equipo de futbol. Soy como soy, si quieres confrontativo, un tipo que vive intensamente su pasión, es mi trabajo, con este trabajo mantengo a mi familia y me entregaré al máximo.

“No le puedes caer bien a todo el mundo, pero al final es parte del equipo. En cualquier familia si dijeran que nunca se han peleado, serían mentirosos. Es cuando un equipo crece, cuando se dicen las cosas”, aseguró el zaguero en conferencia.

El campeón del mundo Sub 17 en 2011 aseguró que no está dispuesto a cambiar su personalidad, ya que su carrera ha sido benéfica debido a la pasión con la que vive el futbol.

“Al final esa parte de ese proceso de jugadores, ese aprendizaje y de esa experiencia. Soy como soy, tal cual, me ha llevado a donde estoy. Siempre han sacado una grata impresión de mí y no voy a cambiar. Uno como jugador, si se entrega al máximo, no hay nada que reprocharle. Es algo que se va a quedar ahí para que la gente lo vea, para que vean lo que pasa dentro de un equipo”, puntualizó.

Pollo Briseño: “Soy malo lo que quieras, pero le meto huevos cabrón, tú ni eso tienes” pic.twitter.com/qw7ALaLoLX — Tio Snoop (@chivahermanou) June 19, 2021

BRISEÑO DESCARTA QUE CÁMARAS SEAN UNA DISTRACCIÓN

El ‘Pollo’ no considera que la presencia de cámaras en el vestidor sea un factor de distracción para los futbolistas, sino que considera que es benéfico para que la gente sepa lo que se vive en la intimidad de un equipo de futbol como Chivas.

“Es muy positivo. Uno como jugador, pasan cosas que no quieres que se entere la gente, porque hay personas que te atacan. Pasa en todas partes, ando viendo que Tigres anda haciendo una serie, no sé si sea verdad, todo está grabado y como profesional uno debe de saber que te están grabando.

“No es que te distraigas, pero es parte de la chamba, de todo. Esta industria va evolucionando porque se necesitan cosas nuevas, no solo el partido. Somos figuras públicas y se puede ver. Será bueno para todo el mundo y vean lo que realmente pasa”, concluyó.

