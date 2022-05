Chivas: Ricardo Cadena aseguró que su permanencia como DT no es segura

El entrenador de Chivas, Ricardo Cadena, enfatizó el orgullo que le dejó su equipo a pesar de que no pudieron remontar el marcador y vencer al Atlas para para avanzar a la Semifinal del torneo mexicano.

“El balance me deja cosas muy positivas, la realidad es que mis jugadores han dejado todo en estos 180 minutos por superar a un contrincante que fue contundente y me queda la sensación que mis jugadores tiene hambre y vergüenza, y supieron entregar lo mejor de ellos. Me deja una particular satisfacción y poderme sentir orgulloso de ellos.

“A la afición decirle que el equipo luchó hasta el final por la remontada y sabe que representa a una afición enorme, este equipo tiene mucho por ofrecer y les dará muchas satisfacciones en un futuro”, dijo.

Asimismo, el técnico rojiblanco fue cuestionado sobre si considera que debe mantenerse al mando de la dirección técnica del Guadalajara o por lo menos ser un candidato a ello, a lo que dijo que todo lo deja en manos de la directiva.

“No sé, es una evaluación que hará la directiva y no tengo idea que van a determinar. Yo particularmente estoy contento, todos y cada compromiso que asumimos buscamos un equipo protagonista, que fuera fiel a una idea y los muchachos me manifestaron hambre, entrega y profesionalismo y me voy con eso, dignificaron su profesión.

“Encontré una gran disposición de los jugadores, me manifestaron desde un inicio con sus acciones que es un equipo que tiene mucho para dar, que tiene mucho futuro y en cada partido se mataron

Finalmente, Cadena explicó porque en la serie ante los Rojinegros, el nivel de Alexis Vega no fue el que el jugador había mostrado en otras ocasiones: “De Alexis, ha hecho un esfuerzo enorme de estar en esta serie porque no estaba al cien por ciento y dio lo mejor de sí sabiendo que se exponía incluso a una lesión más seria, y sí merma en una parte del rendimiento, pero no hay nada que recriminar”, indicó.

